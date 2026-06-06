Almanacco del 06-06-2026
Il 28 maggio, in occasione di questa giornata, si svolgono numerosi eventi religiosi. La chiesa celebra alcune ricorrenze specifiche e invita i fedeli a partecipare alle funzioni previste. Sono programmati servizi religiosi in diverse località, con orari e modalità che variano a seconda delle comunità. La giornata si caratterizza per incontri e celebrazioni religiose, senza particolari eventi di rilievo pubblico o istituzionale.
almanacco del giorno giovedì 28 maggio Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Emilio Martiri di Sardegna San Germano vescovo di Parigi vissuto Nel III secolo noto per la sua grande generosità verso i poveri e prigionieri auguri a tutti coloro che portano questo nome andiamo a fare un salto indietro nel tempo con le grandi date della storia nel 1961 nasce Amnesty International tutto comincia a oggi quando l'avvocato britannico Peter benenson pubblica giornale del Tower l'articolo i prigionieri dimenticati nasce così l'organizzazione che da oltre 60 anni si batte tutto il mondo per la difesa dei diritti umani. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Almanacco 03 Aprile 2026
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Meteo Roma del 06-06-2026 ore 06:15Il meteo prevede una buona giornata con cieli sereni o poco nuvolosi al Nord al mattino.
Almanacco del 06-04-2026Oggi è martedì 31 marzo e l'almanacco segnala eventi e ricorrenze di questa data.
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Luigi Natoli: Il 2 giugno del 1882 morì Giuseppe Giuseppe Garibaldi. Tratto da: Almanacco del fanciullo siciliano. ibuonicuginieditori.it luiginatoliblog.blogspot.com/2026/06/luigi-… #luiginatoli #ibuonicuginieditori #garibaldi #2giugno x.com
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Perché l'annotazione dell'almanacco di bro è una minaccia? reddit