almanacco del 06 06 2026

Il 28 maggio, in occasione di questa giornata, si svolgono numerosi eventi religiosi. La chiesa celebra alcune ricorrenze specifiche e invita i fedeli a partecipare alle funzioni previste. Sono programmati servizi religiosi in diverse località, con orari e modalità che variano a seconda delle comunità. La giornata si caratterizza per incontri e celebrazioni religiose, senza particolari eventi di rilievo pubblico o istituzionale.

almanacco del giorno giovedì 28 maggio Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Emilio Martiri di Sardegna San Germano vescovo di Parigi vissuto Nel III secolo noto per la sua grande generosità verso i poveri e prigionieri auguri a tutti coloro che portano questo nome andiamo a fare un salto indietro nel tempo con le grandi date della storia nel 1961 nasce Amnesty International tutto comincia a oggi quando l'avvocato britannico Peter benenson pubblica giornale del Tower l'articolo i prigionieri dimenticati nasce così l'organizzazione che da oltre 60 anni si batte tutto il mondo per la difesa dei diritti umani. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Almanacco 03 Aprile 2026

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