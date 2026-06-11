Allarme smartphone tra i bambini l’Emilia-Romagna scende in campo | prende avvio la campagna Spegni il dispositivo

In Emilia-Romagna è partita la campagna “Spegni il dispositivo”, rivolta a limitare l’uso degli smartphone tra i bambini. La iniziativa mira a ridurre il tempo trascorso davanti agli schermi, in risposta alle preoccupazioni sul loro impatto emotivo e sullo sviluppo dei più piccoli. La campagna si propone di sensibilizzare genitori e insegnanti sull'importanza di trovare un equilibrio tra la vita digitale e i bisogni affettivi dei bambini.

Trovare il giusto equilibrio tra la vita connessa e i bisogni emotivi dei bambini è una prova quotidiana a volte molto insidiosa. Spesso, infatti, le naturali richieste di attenzione, di ascolto e di tempo condiviso dei più piccoli finiscono per essere messe in ombra dalla presenza pervasiva degli schermi. Per offrire un supporto concreto ai genitori, la Regione Emilia-Romagna ha ideato una nuova campagna di sensibilizzazione, presentata ufficialmente il 10 giugno a Rimini. L’iniziativa nasce dalla profonda necessità di tutelare il benessere cognitivo ed emotivo fin dalla primissima infanzia. A presentare il progetto sono stati il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora Isabella Conti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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