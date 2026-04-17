Turismo in Emilia-Romagna avvio 2026 in crescita | bene anche l’inverno

Il turismo in Emilia-Romagna e nella provincia di Parma registra un avvio positivo nel 2026, con dati che indicano un aumento anche durante i mesi invernali. La crescita dei flussi turistici si amplia oltre la stagione estiva, segnalando una tendenza alla destagionalizzazione del turismo nella regione. Questi numeri mostrano un quadro di sviluppo costante nel settore, che coinvolge sia le località di mare che le aree interne.

Non solo estate: il turismo in Emilia-Romagna e nel Parmense apre il 2026 con il segno più anche nei mesi invernali, confermando una crescita sempre più destagionalizzata dei flussi.Nel bimestre gennaio-febbraio si registrano 1.102.242 arrivi e 2.702.440 pernottamenti, in aumento rispettivamente.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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