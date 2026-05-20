Tra stupri e violenze | il campo di battaglia dell’Emilia-Romagna che tifa immigrazione

In Emilia-Romagna, alcuni sindaci di centrosinistra hanno firmato una lettera per contrastare i timori legati all’immigrazione. La regione registra episodi di violenza e stupri che attirano l’attenzione sui problemi di sicurezza. Tuttavia, i primi cittadini affermano di voler promuovere un’immagine positiva dell’immigrazione, senza entrare nei dettagli delle vicende specifiche. Le città coinvolte sono al centro di discussioni pubbliche sulla presenza e l’integrazione di stranieri nel territorio.

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