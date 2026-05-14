Confcommercio lancia l’allarme sicurezza | Centro storico sempre più vuoto dopo le 22

Confcommercio Parma ha segnalato un aumento del vuoto nel centro storico dopo le 22, evidenziando un calo della presenza di persone e attività commerciali nelle ore serali. In concomitanza con la tredicesima edizione della Giornata della legalità promossa a livello nazionale, l’associazione ha sottolineato l’importanza di affrontare i problemi legati alla sicurezza urbana e alla legalità. La manifestazione si è svolta con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza di garantire tutela e vivibilità nelle aree centrali delle città.

In occasione della tredicesima edizione della Giornata della legalità di Confcommercio nazionale “Legalità, ci piace”, Confcommercio Parma richiama l’attenzione sul tema della sicurezza urbana e della legalità, aspetti fondamentali per la tutela delle imprese e la qualità della vita nelle città. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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