Un giovane massese stava facendo una passeggiata nel centro cittadino quando è stato avvicinato da due uomini sconosciuti. Questi ultimi, con una scusa, si sono avvicinati e successivamente lo hanno minacciato con un coltello alla gola, rubandogli alcuni effetti personali. L’episodio si è verificato martedì sera e ha suscitato preoccupazione tra i residenti. La polizia sta indagando sull’accaduto e sulla provenienza dei due aggressori.

Massa, 9 aprile 2026 – La consueta passeggiata serale è finita nel dramma per un giovane professionista massese, che martedì sera è stato avvicinato da due sconosciuti con una scusa per poi essere brutalmente aggredito, coltello alla gola. Siamo in via Galilei, a due passi dal centro storico, intorno alle 23.30 dunque non proprio notte fonda, quando il professionista si trova a camminare come fa spesso la sera, indossando un semplice jeans e un piumino, portando con sé giusto il cellulare. Quattro passi, prima di rincasare, un momento di relax dopo la giornata di lavoro. La via è solitaria, a quell’ora in giro non c’è molta gente. La dinamica dell'aggressione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Coltello alla gola in centro. Minacciato e rapinato mentre passeggia: “Serve più sicurezza”

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Brandiva coltello in strada a Ragusa: condannato a 8 mesi, pena sospesa https://gazzettadelsud.it/p=2194321 - facebook.com facebook