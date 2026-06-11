I vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti ieri sera in via Tolletta per una pianta che si era spaccata in due, rischiando di crollare. L’albero è stato messo in sicurezza e successivamente abbattuto. Nessuna persona è rimasta ferita. L’intervento si è concluso senza ulteriori complicazioni.

AREZZO – Nella tarda serata di ieri (10 giugno), il comando dei vigili del fuoco di Arezzo è intervenuto per una pianta pericolante in via Tolletta ad Arezzo. L’albero, di grandi dimensioni, si è improvvisamente spaccato longitudinalmente per tutta la lunghezza del tronco rischiando di andare a schiantarsi sulle abitazioni e autovetture nelle vicinanze. I Vigili del Fuoco, in un primo momento, hanno provveduto a mettere in sicurezza le persone facendole allontanare dall’area interessata e a far rimuovere le autovetture parcheggiate nelle vicinanze. Si è quindi provveduto alla cerchiatura del tronco tramite cinghie a cricchetto, per scongiurare il collasso improvviso della pianta e, successivamente, tramite piattaforma aerea, all’abbattimento controllato della stessa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Albero si spacca in due e rischia di crollare: messo in sicurezza e abbattuto dai vigili del fuoco

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