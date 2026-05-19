Malore improvviso in sella alla sua Vespa cade sull’asfalto Ricoverato in codice rosso
Un uomo è stato colto da un malore improvviso mentre guidava la sua Vespa lungo il lungomare Galilei, a Gallipoli. Secondo quanto riferito, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che lo hanno trasportato in ospedale in codice rosso. La dinamica esatta dell’incidente e le cause del malore sono ancora in fase di accertamento. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.
GALLIPOLI - E’ stato colto con molta probabilità da un malore improvviso mentre, in sella alla sua Vespa, percorreva il lungomare Galilei e si dirigeva verso il centro della città. E dopo aver perso il controllo del mezzo è caduto rovinosamente sull’asfalto.E’ stato trasportato d’urgenza in. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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