Malore improvviso in sella alla sua Vespa cade sull’asfalto Ricoverato in codice rosso

Un uomo è stato colto da un malore improvviso mentre guidava la sua Vespa lungo il lungomare Galilei, a Gallipoli. Secondo quanto riferito, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che lo hanno trasportato in ospedale in codice rosso. La dinamica esatta dell’incidente e le cause del malore sono ancora in fase di accertamento. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

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