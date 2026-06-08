Un incidente grave si è verificato nel tardo pomeriggio sulla A16 Napoli-Canosa, tra i caselli di Baiano e Avellino. Un centauro è rimasto ferito in modo serio, volando sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. Il ferito è stato trasportato in codice rosso in ospedale. La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora in fase di accertamento. La circolazione sull’autostrada è rallentata a causa dell’intervento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, nel tratto compreso tra i caselli di Baiano e Avellino. Un motociclista di 30 anni, residente in un comune dell’hinterland avellinese, ha improvvisamente perso il controllo delle due ruote, finendo per cadere violentemente sull’asfalto. I soccorsi sono scattati immediatamente grazie alle segnalazioni degli automobilisti di passaggio. I sanitari del 118, giunti sul posto in pochi minuti, hanno prestato le prime cure al giovane per poi trasportarlo d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Grave incidente sulla A16: centauro vola sull’asfalto, è in codice rosso

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