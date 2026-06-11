Oggi è iniziata la quinta edizione della “Berlingueriana” a Napoli, una manifestazione che si svolge su tre giorni. La kermesse, dedicata alla memoria di Enrico Berlinguer, presenta un programma ricco di incontri, conferenze e iniziative culturali. La città si anima con eventi che coinvolgono pubblico e partecipanti da diverse zone. La manifestazione si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

?Torna a Napoli la “Berlingueriana”, giunta quest’anno alla sua Quinta Edizione. Da domani, giovedì 11, a sabato 13, la Sala delle Carrozze di Palazzo Venezia (via Benedetto Croce 19) si trasformerà in un laboratorio di idee, riflessioni e proposte politiche e culturali. Il filo conduttore di quest’anno si snoda attorno a due grandi macro-temi attuali e interconnessi: “Femminile, Femminista: il Pensiero che fa la Differenza” e “Mediterranea: Pace e libertà dei popoli. La comune radice di futuro”.?La partecipazione a tutte le sessioni e alle proiezioni è libera e aperta alla cittadinanza, fino ad esaurimento dei posti disponibili nella sala. Pedopornografia on line: perquisizioni a Benevento, arresti nelle altre 4 province. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ?Al via oggi la V Edizione della “Berlingueriana 2026”: il programma della tre giorni

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