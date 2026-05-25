La terza edizione della Festa del Libro si è conclusa a Ceppaloni, dopo tre giorni di eventi dal 22 al 24 maggio. La manifestazione si è svolta nel Castello Medievale e nel borgo sannita, attirando numerosi visitatori e appassionati di lettura. L’evento ha visto la partecipazione di autori, letture pubbliche e attività culturali, contribuendo a rafforzare la tradizione letteraria locale. Il bilancio ufficiale indica un’affluenza positiva e grande interesse per le iniziative proposte.

Tempo di lettura: 3 minuti Si chiude con un bilancio estremamente positivo la terza edizione della Festa del Libro di Ceppaloni, che dal 22 al 24 maggio ha animato il Castello Medievale e il borgo sannita. Tre giorni di incontri, letture, laboratori e momenti di confronto hanno reso Ceppaloni un autentico punto di riferimento culturale, coinvolgendo scuole, famiglie, giovani e visitatori provenienti anche da fuori provincia. “Dal labirinto si esce leggendo” è stato il filo conduttore che ha accompagnato tutti gli appuntamenti della manifestazione, affrontando temi di grande attualità: il rapporto tra verità e disinformazione, l’influenza dei social network, il disagio giovanile, la memoria storica, il valore delle relazioni umane e la libertà di pensiero. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Termina la terza edizione della Festa del Libro: Ceppaloni si conferma capitale della lettura per tre giorni

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