Al via i Mondiali!

Sono iniziati i Mondiali di calcio. La manifestazione si svolge in diverse nazioni e coinvolge squadre di vari paesi. La copertura mediatica si concentra sulle partite e sulle differenze tra le nazioni partecipanti. La competizione si protrarrà per diverse settimane, con incontri trasmessi in diretta. La manifestazione coinvolge organizzazioni sportive e autorità locali, con attenzione alle misure di sicurezza e alle attività promozionali.

– la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano in edicola oggi Incendio e blackout in Giamaica dopo l’arrivo di Nimitz, la portaerei Usa: nave scuola o minaccia a Cuba? Un bambino di sette mesi morto tra le braccia di sua madre. Giustizia per Sam! Perché Amnesty International e altre Ong hanno denunciato FedEx Belgio per il transito illegale di armi dirette a Israele Israele, centinaia di milioni di euro per creare nuove colonie illegali: il governo Netanyahu punta sugli estremisti in vista delle elezioni Il film “The Sea” proiettato all’Europarlamento contro il “silenzio delle istituzioni”. All’evento organizzato da M5S presenti Mantovani, Carotenuto e Innocenzi Epstein Files, Bill Gates ammette di fronte al Congresso: “Non avrei mai dovuto incontrarlo, ma non sono mai stato sulla sua isola” Cisgiordania, nel 2025 record di violenze dei coloni israeliani: +133% di morti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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