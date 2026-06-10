A un giorno dall’inizio dei Mondiali, ci sono 71 giocatori italiani che prenderanno parte alla competizione. Tra le squadre, solo tre del massimo campionato italiano non hanno rappresentanti. In porta, il portiere titolare è un francese, mentre sulle fasce esterne sono presenti Dumfries e Olivera, quest’ultimo dopo l’infortunio che ha tolto Wesley dalla rosa. In difesa, i centrali sono Bremer e Ndicka.

Maignan in porta, Dumfries e Olivera (dopo l’infortunio che ha estromesso Wesley) sugli esterni, Bremer e Ndicka difensori centrali. A centrocampo il tris d’assi Calhanoglu, De Bruyne e Modric, in attacco Nico Paz e Yildiz alle spalle di Lautaro. Niente male il super team che si potrebbe fare con gli stranieri d’Italia presenti ai Mondiali. E' un piccolo premio di consolazione per i tifosi italiani orfani da tre edizioni della possibilità di vivere notti magiche con la propria nazionale. Sarà invece cospicua la presenza dei rappresentanti delle squadre italiane, convocati dai 48 team che si giocheranno il titolo negli Stati Uniti, in Canada e in Messico da domani al 19 luglio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Feedpress.me - Mondiali -1 al via: sono 71 gli "italiani" al via. Solo tre squadre della serie A non hanno giocatori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mondiali 2026 Gli azzurri sono pronti!

Notizie e thread social correlati

Chi sono i giocatori di Serie A impegnati ai playoff Mondiali: dai 6 dell'Inter al blocco della Juve, come può influire nella corsa scudettoTra pochi giorni riprende il campionato di Serie A, con diverse squadre coinvolte in preparazione ai playoff dei Mondiali.

Mondiali 2026, l’Inghilterra ‘invia’ 200 calciatori. Solo 71 dalla serie A: tutti i numeri della Coppa del MondoPer i Mondiali 2026, l’Inghilterra ha convocato circa 200 calciatori, di cui 71 provenienti dalla Serie A.

Temi più discussi: Mondiali di calcio, dal 1930 a oggi: la storia della competizione; Mondiali 2026 di Calcio: info, numeri, curiosità, cose da sapere; Quali partite del Mondiale 2026 sono trasmesse in chiaro dalla Rai; Mondiali 2026 al via, domani si parte: gironi, calendario e dove vedere tutte le partite.

REGOLAMENTO MONDIALI Sono 48 le Nazioni al via. La prima fase servirà per eliminarne 16, mentre le migliori 32 voleranno alla fase ad eliminazione diretta (sedicesimi, ottavi, quarti, semifinali e finali, tutte queste partite in caso di parità proseguiranno con x.com

Qualcuno si ricorda di questo gioco ai Mondiali del 2018? reddit

Mondiali -1 al via: sono 71 gli italiani al via. Solo tre squadre della Serie A non hanno giocatoriMaignan in porta, Dumfries e Olivera (dopo l’infortunio che ha estromesso Wesley) sugli esterni, Bremer e Ndicka difensori centrali. A centrocampo il tris d’assi Calhanoglu, De Bruyne e Modric, in att ... msn.com

Mondiali al via, apre Messico-Sudafrica, i precedentiGiovedì alle 21 l'Atzeca diventa l'unico stadio ad aver ospitato tre edizioni diverse di Coppa del Mondo. I giocatori chiave della sfida (ANSA) ... ansa.it