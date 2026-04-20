Il tecnico del Paris FC ha commentato la presenza di giocatori italiani nel suo club rispetto alle squadre italiane di maggiore notorietà. Ha affermato che nel suo team ci sono più italiani rispetto alla Juventus e al Milan, sostenendo che questa situazione spiega perché alcuni italiani non partecipano ai Mondiali. La dichiarazione è stata rilasciata in un’intervista, senza ulteriori dettagli sui nomi dei giocatori o sui numeri specifici.

Ausilio chiarisce: «Mai avuto dubbi su Chivu. Bastoni ha un contratto con l’Inter, ecco quale sarà il suo futuro» Tonali, il ritorno in Serie A è utopia: un ostacolo blocca qualsiasi sogno! È testa a testa tra queste due big europee per averlo in estate Liverpool, fumata bianca per il rinnovo di contratto di un big. Lui esce allo scoperto: «Siamo vicini ad un accordo!». Novità importanti in casa Reds Bastoni Barcellona, dalla Spagna sicuri: il difensore dell’Inter ha deciso! La palla ora passa a Flick Kombouarè scocca una frecciata al nostro calcio: «Ci sono più italiani al Paris FC che alla Juventus e al Milan, ecco perché non andranno ai...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Kombouarè scocca una frecciata al nostro calcio: «Ci sono più italiani al Paris FC che alla Juventus e al Milan, ecco perché non andranno ai Mondiali!»

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