Prima del Mondiale, un giovane talento francese ha raccontato di aver ricevuto una richiesta da parte di Thuram di raggiungerlo a Torino. Inoltre, ha menzionato che Pogba gli ha chiesto di mantenere la sua naturalezza in vista della competizione. Il giocatore ha anche riferito che l'allenatore della nazionale gli ha consigliato di essere se stesso, senza entrare nei dettagli delle conversazioni.

Tra gli attaccanti della Francia stellare, c’è anche lui. Ed è pure l’unico giocatore di Ligue 1 convocato da Deschamps, al di fuori dei cinque parigini e di due dei tre portieri. Ma Maghnes Akliouche non è certo da meno e infatti negli ultimi due anni è esploso nel Monaco come uno dei talenti più puri del campionato francese. E facendosi così spazio tra i Bleus dove è approdato per la prima volta lo scorso settembre, per il debutto nel 2-0 all’Ucraina, andando poi in gol a novembre, nel 3-1 in Azerbaigian, e tornando titolare a marzo nella gara di preparazione vinta con la Colombia, in Maryland (3-1). Anche così, l’esterno offensivo ha confermato l’interesse estivo dei campioni d’Europa del Psg, dopo essere stato nel mirino pure di Inter e Juventus dell’amico Kephren Thuram. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Akliouche-Juve, l'assist di Thuram: "Mi ha chiesto di raggiungerlo a Torino. E Pogba..."

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