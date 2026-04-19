Nella partita valida per la 33ª giornata di Serie A, la Juventus ha battuto il Bologna con il risultato di 2-0. Thuram ha segnato il secondo gol della squadra di casa, dopo aver ricevuto un assist da McKennie. La cronaca del match comprende anche una sintesi degli episodi più importanti e una moviola dettagliata. Il match si è svolto tra le tensioni e le azioni più significative della giornata.

di Andrea Bargione Juve Bologna LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Dopo i passi falsi di Como e Roma la Juve ha un’occasione enorme per allungare in classifica e dare un segnale fortissimo per la corsa Champions League. Bianconeri che ospitano il Bologna di Italiano nella 33ª giornata di Serie A. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Bologna 2-0: sintesi e moviola. 62? PALO DEL BOLOGNA! – I rossoblù vanno vicinissimi al gol del 2-1: grande palla di Orsolini che attraversa l’area di rigore e trova libero Rowe che piazza il pallone sul palo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Bologna 2-0 LIVE: raddoppia Thuram! Grande assist di McKennie

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