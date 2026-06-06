Un centrocampista inglese, attualmente nel Liverpool, ha chiesto informazioni sulla vita in Italia a un ex giocatore della Juventus. L'interesse dei nerazzurri per il giocatore si concentra sulla possibilità di rafforzare il reparto mediano. La trattativa tra il club e il Liverpool è in corso, anche se non sono stati forniti dettagli sull’avanzamento. La richiesta del centrocampista riguarda aspetti personali e di vita nel nostro paese.

Racchiusa dentro una domanda molto semplice, alle volte, può nascondersi una verità ben più profonda. Specialmente se la domanda stessa arriva per bocca di un inglese che gioca nel Liverpool ed è nel mirino dell'Inter sul mercato. "Ma in Italia come si vive?". Eccolo, il quesito da un milione di punti che Curtis Jones ha recentemente rivolto al compagno di squadra Federico Chiesa. Una conferma ulteriore, se ce ne fosse stato bisogno, di come il centrocampista dei Reds sia profondamente incuriosito dalla possibilità di lasciare per la prima volta nella sua carriera la Premier League per accasarsi in Serie A. Contatti tra la società nerazzurra e l'entourage dell'inglese ce ne sono stati molti e altrettanti ce ne saranno nelle prossime settimane, ma un accordo tra l'Inter e Jones è di fatto già stato abbozzato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Chiesa, assist all'Inter: "Jones mi ha chiesto dell'Italia...". A che punto è la trattativa col Liverpool

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