Il settore dell’air cargo contribuisce con 3,6 miliardi di euro al PIL italiano. Le PMI possono sfruttare la logistica aerea per espandersi sui mercati internazionali. I settori più attivi nel trasporto di merci via cielo sono l’abbigliamento, l’elettronica e i prodotti farmaceutici. Questi comparti utilizzano frequentemente il trasporto aereo per consegne rapide e affidabili. La crescita del settore ha un impatto diretto sulla competitività delle aziende italiane nel commercio globale.

? Punti chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). Inflazione contenuta a 1,2% nel dicembre 2025, mentre il cargo aerea traina 3,6 miliardi di PIL. Fonte Eurostat? Il settore dell’air cargo genera 3,6 miliardi di PIL e sostiene 44 mila posti di lavoro in Italia. Le attività dei soci Aicai hanno prodotto nel 2024 un impatto economico pari a 3,6 miliardi di euro sul prodotto interno lordo nazionale. Questo dato emerge dallo studio presentato oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy, redatto dal Green Research Center della Bocconi, che evidenzia come la logistica aerea sia un pilastro fondamentale per l’economia del Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Air cargo: il motore del Made in Italy genera 3,6 miliardi di PIL

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