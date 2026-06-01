Le fiere del settore motore generano 22,5 miliardi di euro e sono descritte come il motore del Made in Italy in un video-racconto. Il video illustra come il sistema espositivo contribuisca alla promozione, internazionalizzazione e crescita dei prodotti italiani. Non vengono forniti dettagli su eventi specifici o organizzazioni coinvolte. Il focus rimane sull’importanza economica e strategica delle fiere nel sostegno all’industria italiana del motore.

“ Fiere, motore del Made in Italy ” in un video-racconto inedito che spiega il ruolo strategico del nostro sistema espositivo nella promozione, internazionalizzazione e crescita del Made in Italy. È questo il messaggio della campagna social firmata da AEFI (Associazione Esposizioni e Fiere Italiane) e IT-EX (Italian Association of International Exhibitions) per occasione l’edizione numero 11 del Global Exhibition Day, in programma in tutto il mondo mercoledì 3 giugno 2026. Così, per celebrare la Giornata mondiale delle fiere, quartieri espositivi e organizzatori associati alle due principali organizzazioni rappresentative del settore diffonderanno online un video che mette in evidenza il contributo concreto dell’industria fieristica italiana allo sviluppo economico e al rafforzamento della politica industriale del Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fiere motore del Made in Italy che genera 22,5 miliardi

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Giornata nazionale del Made in Italy

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