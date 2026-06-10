Aicai dietro il Made in Italy che vola | 24 miliardi di export passano dall' air cargo
L'air cargo italiano gestisce circa 24 miliardi di euro di esportazioni, secondo i dati più recenti. Questa filiera, fondamentale per il Made in Italy, consente ai pacchi di attraversare il mondo in poche ore, contribuendo significativamente all'economia nazionale. La spedizione internazionale via aerea rappresenta uno dei principali motori dell’export e della competitività del settore.
Roma, 10 giugno 2026 – Dietro i pacchi che attraversano il mondo in poche ore si nasconde u na filiera che vale miliardi per l'economia italiana e rappresenta uno dei motori dell'export nazionale. Nel 2024 le attività dei soci Aicai hanno generato un impatto complessivo sul Pil italiano pari a 3,6 miliardi di euro e sostenuto oltre 44 mila posti di lavoro. Le imprese associate operano in oltre 220 Paesi: Dhl, FedEx e Ups movimentano ogni anno circa 24,4 miliardi di euro di esportazioni italiane via aerea, pari al 27,8% del totale nazionale dell'export aereo. Questi alcuni dei principali dati emersi dallo studio presentato da Aicai oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy e realizzato dal Green Research Center della Bocconi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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