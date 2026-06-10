Roma, 10 giugno 2026 – Dietro i pacchi che attraversano il mondo in poche ore si nasconde u na filiera che vale miliardi per l'economia italiana e rappresenta uno dei motori dell'export nazionale. Nel 2024 le attività dei soci Aicai hanno generato un impatto complessivo sul Pil italiano pari a 3,6 miliardi di euro e sostenuto oltre 44 mila posti di lavoro. Le imprese associate operano in oltre 220 Paesi: Dhl, FedEx e Ups movimentano ogni anno circa 24,4 miliardi di euro di esportazioni italiane via aerea, pari al 27,8% del totale nazionale dell'export aereo. Questi alcuni dei principali dati emersi dallo studio presentato da Aicai oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy e realizzato dal Green Research Center della Bocconi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Aicai, dietro il Made in Italy che vola: 24 miliardi di export passano dall'air cargo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Made in Italy sotto attacco: il falso ruba 17 miliardi all’exportIl centro congressi dell’Unione Industriali di Torino ha accolto mercoledì 15 aprile 2026 un incontro dedicato alla tutela del marchio italiano.

Export alimentare: boom del Made in Italy, record da 25 miliardiNel 2025, le esportazioni di prodotti alimentari italiani hanno segnato un incremento del 9,2%, portando il totale a 25 miliardi di euro.