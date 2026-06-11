Ai Mondiali di calcio 2026 le squadre sono arrivate nei tre paesi ospitanti indossando abbigliamento fornito dalla federazione, compresi abiti su misura, sportivi e di loro scelta. La competizione si svolgerà in Messico, Stati Uniti e Canada. La fase iniziale comprende le squadre qualificate che si preparano per le partite, mentre la logistica e l’organizzazione sono state gestite per garantire l’arrivo e il soggiorno delle nazionali.

I Mondiali di calcio 2026 stanno per iniziare. Le Nazionali sono arrivate in Messico, negli Stati Uniti e in Canada indossando abiti su misura forniti dalla squadra, abbigliamento sportivo e capi di loro scelta. In vista di quello che (si spera!) sarà un viaggio lungo, i giocatori si sono preparati con bagagli ben forniti. In passato, era normale vedere i giocatori portare con sé solo una minuscola borsa da toilette e nient’altro. Quest'anno, invece, le borse ai Mondiali di calcio sono più grandi, belle e costose. Erling Haaland ha sfoggiato una di quelle rare Birkin che si possono vedere dal vivo all'asta da Sotheby's, mentre altri hanno messo insieme la collezione completa delle borse da viaggio Bandoulière di Louis Vuitton. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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© Gqitalia.it - Ai Mondiali di calcio 2026 la vera sfida sarà tra i borsoni dei giocatori

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