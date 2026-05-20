Haiti si prepara a partecipare ai prossimi Mondiali di calcio, nonostante le sfide legate alla presenza di molti calciatori che militano in squadre straniere e all’assenza di un allenatore con esperienza internazionale. La squadra ha superato le qualificazioni, mantenendo la speranza di competere nel torneo più prestigioso del calcio mondiale. La partecipazione haitiana rappresenta un risultato importante considerando le difficoltà affrontate negli ultimi anni nel settore sportivo.

Dopo 52 anni Haiti tornerà a giocare i Mondiali di calcio, che si svolgeranno dall’11 giugno al 19 luglio tra Canada, Messico e Stati Uniti. La qualificazione, raggiunta il 18 novembre del 2025, è stata per molti versi inaspettata, essendo arrivata a discapito della Costa Rica, che aveva preso parte alle ultime tre edizioni. Soprattutto Haiti vive da anni una situazione politica interna profondamente instabile, con molte zone del paese sotto il controllo delle bande criminali. Haiti si qualificò ai Mondiali per la prima volta nel 1970, all’epoca della dittatura di François Duvalier, che l’anno seguente sarebbe stato sostituito dal figlio 19enne Jean-Claude. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Nonostante tutto, Haiti sarà ai Mondiali di calcio

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