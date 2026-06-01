Mondiali di calcio 2026 convocati tre giocatori del Venezia

Tre giocatori del Venezia Fc sono stati convocati per i Mondiali di calcio 2026, che si terranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico a partire dall’11 giugno. La lista ufficiale è stata resa nota con le ultime rose.

Con le ultime rose diramate, è ufficiale: sono tre i calciatori tesserati con il Venezia Fc che parteciperanno ai mondiali di calcio 2026 in Usa, Canada e Messico, al via l'11 giugno. In assenza della nazionale italiana, che ha mancato il terzo mondiale consecutivo, i tifosi arancioneroverdi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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