AI aziendale | Jedify investe 24 milioni per dare contesto ai modelli

Notizia in breve

Un'azienda ha annunciato un investimento di 24 milioni di euro per sviluppare strumenti di intelligenza artificiale in grado di comprendere il contesto interno di modelli linguistici. L’obiettivo è migliorare la precisione delle risposte relative a concetti aziendali come il fatturato, attraverso l’utilizzo di dati specifici. Non sono stati forniti dettagli sulle tecnologie o sui dati utilizzati, né sui tempi di sviluppo.