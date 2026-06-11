AI aziendale | Jedify investe 24 milioni per dare contesto ai modelli
Un'azienda ha annunciato un investimento di 24 milioni di euro per sviluppare strumenti di intelligenza artificiale in grado di comprendere il contesto interno di modelli linguistici. L’obiettivo è migliorare la precisione delle risposte relative a concetti aziendali come il fatturato, attraverso l’utilizzo di dati specifici. Non sono stati forniti dettagli sulle tecnologie o sui dati utilizzati, né sui tempi di sviluppo.
? Domande chiave? In Breve Jedify raccoglie 24 milioni di dollari per colmare il vuoto informativo degli agenti AI aziendali. La startup newyorkese Jedify ha ottenuto un finanziamento di 24 milioni di dollari durante un round di serie A guidato da Norwest per sviluppare una piattaforma capace di fornire contesto aziendale ai sistemi di intelligenza artificiale. Questo capitale porterà il totale dei fondi raccolti dalla società a circa 33 milioni di dollari, con l’obiettivo di risolvere l’inefficacia dei modelli linguistici quando devono operare senza una conoscenza specifica delle dinamiche interne di un’impresa. Attualmente, molti fornitori di tecnologie avanzate promuovono i propri prodotti come soluzioni pronte all’uso. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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