New York Zohran Mamdani prende ai ricchi per dare ai poveri? Dalla tassa sulle seconde case di lusso ai supermercati comunali a prezzi calmierati

Dopo i primi cento giorni in carica, il sindaco di New York ha avviato iniziative mirate a modificare alcune politiche fiscali e sociali della città. Tra le azioni intraprese ci sono proposte di tassazione sulle seconde case di lusso e l’istituzione di supermercati comunali con prezzi calmierati. Questi interventi puntano a ridistribuire le risorse e a migliorare l’accesso ai servizi di base per le fasce più deboli della popolazione.

New York, 17 aprile 2026 – Zohran Mamdani ha completato i suoi primi cento giorni come sindaco di New York, vantando di aver già portato a termine numerose promesse elettorali. Il giovane sindaco, che ha fatto la storia come il primo musulmano e uno dei più giovani a livello nazionale, ha però incassato pesanti critiche dal presidente Donald Trump. Il fulcro dell'agenda di Mamdani per questa nuova fase è una proposta fiscale audace, sviluppata in collaborazione con la governatrice Kathy Hochul: una tassa sulle seconde case di lusso con un valore superiore ai 5 milioni di dollari. La misura è pensata per colpire i proprietari di immobili di pregio che risiedono stabilmente fuori dalla città, spesso lasciando gli appartamenti vuoti.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - New York, Zohran Mamdani prende ai ricchi per dare ai poveri? Dalla tassa sulle seconde case di lusso ai supermercati comunali a prezzi calmierati Notizie correlate New York, Zohran Mamdani sfida i ricchi: super tassa sulle seconde case di lussoIl fatto di essere stato eletto a seguito di una campagna elettorale dirompente, proponendo una leadership nuova, per linguaggio e promesse, lo ha... 100 giorni di Mamdani come sindaco di New York: dalla tassa agli ultra-ricchi ai supermercati municipaliA cento giorni dall'insediamento, la linea dell'amministrazione Mamdani comincia a prendere forma a New York tra misure fiscali e interventi sul... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dimon contro Mamdani. Se alzi le tasse, New York si svuota. E JpMorgan pensa al Texas; Nei suoi primi 100 giorni da sindaco di New York, Mamdani ha fatto una cosa meglio di tutti i suoi predecessori: aggiustare le buche per strada; Il sindaco di New York Mamdani: Tassiamo i ricchi, tutti devono contribuire ma alcuni più degli altri; I primi 100 giorni da sindaco di New York di Zohran Mamdani. New York, il sindaco Mamdani annuncia tassa sui pied-à-terre dei super ricchiVia libera alle tasse per i super ricchi a New York. Una vittoria per il sindaco socialista Zohran Mamdani che aveva inserito la sovrattassa sui cosiddetti pied-à-terre del valore superiore a 5 milion ... tg24.sky.it I primi 100 giorni da Sindaco per Mamdani: come sta andando e le novità che ha portato a New YorkA cento giorni dal suo insediamento, Zohran Mamdani si muove sul filo sottile che separa entusiasmo e incertezza. Da un lato, una popolarità significativa; dall’altro, una città che continua a ... tg.la7.it Via libera alle tasse per i super ricchi a New York https://shorturl.at/03Emp facebook Il sindaco di New York vuole tassare i ricchi, Sala: “Se potessi lo farei anch'io”. Ma visto che non può, li fa diventare ancora più schifosamente ricchi facendogli abbattere San Siro per poter costruire dei palazzi che servono solo a loro x.com