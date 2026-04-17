A Bergamo 24 posacenere intelligenti per dare nuova vita ai mozziconi

A Bergamo sono stati installati 24 posacenere intelligenti con l'obiettivo di raccogliere i mozziconi di sigaretta e riutilizzarli in modo creativo, come cerniere e bottoni. Questa iniziativa mira a ridurre l'abbandono di rifiuti e a favorire pratiche più sostenibili nel centro urbano. I nuovi posacenere sono stati collocati in diverse zone della città, con l'intento di coinvolgere i cittadini in un processo di gestione più consapevole dei rifiuti.

Bergamo. Recuperare i mozziconi di sigaretta per trasformarli in cerniere e bottoni, posacenere intelligenti per contribuire attivamente a rendere più sostenibile il territorio della città. È stato presentato nella mattina di venerdì 17 aprile a Palazzo Frizzoni un progetto per il riciclo dei mozziconiche prevede il posizionamento in città di 24 nuovi contenitori dedicati. L’iniziativa rientra tra le azioni promosse dal Comune nell’ambito del bando regionale “Risorse circolari in Lombardia per gli Enti Locali”, finalizzato alla riduzione dei rifiuti e al miglioramento della raccolta differenziata, che ha finanziato l’intervento per 10 mila euro.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Ispirarsi alle acconciature delle celebrità è un modo semplice per dare nuova vita ai capelli ricci: ecco alcune idee da copiareIspirarsi alle acconciature capelli ricci delle celebrità è un modo semplice per dare nuova vita ai mossi. Leggi anche: Stretta sulla sicurezza stradale: arrivano i 'semafori intelligenti' e videosorveglianza 24 ore su 24