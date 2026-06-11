AI Act via libera dal governo | ecco cosa cambia per dottorati startup e corsi universitari

Il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo che recepisce l’AI Act europeo. La normativa definisce nuove regole per i dottorati, le startup e i corsi universitari legati all'intelligenza artificiale. Per la prima volta, viene delineato un quadro organico sul ruolo del sistema universitario e della ricerca nello sviluppo dell’AI nel paese. La legge entrerà in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Università, enti di ricerca e Afam diventano così i pilastri dell’ecosistema italiano dell’intelligenza artificiale. Non si tratta solo di promuovere nuove tecnologie, ma di governarne lo sviluppo in modo che risponda agli interessi delle persone, delle istituzioni e della società nel suo complesso. Il decreto individua due direttrici principali: il rafforzamento delle competenze e della formazione, da un lato, e la valorizzazione della ricerca e del trasferimento tecnologico, dall’altro. Sul fronte della diffusione delle conoscenze, il sistema dell’istruzione superiore viene indicato come punto di riferimento per attività di alfabetizzazione, divulgazione e formazione continua. Destinatari non sono soltanto gli studenti, ma anche cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni e professionisti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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No Law Can Fix What the Supreme Court Just Did | Expert Panel

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