Decreto Fiscale 2026 via libera del Governo | cosa cambia per tasse e imprese

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Fiscale 2026, che introduce nuove modifiche rispetto alla legge di bilancio approvata alcuni mesi fa. La normativa riguarda principalmente tasse e imprese e rappresenta un passaggio importante nell’ambito delle misure fiscali approvate dall’esecutivo. La discussione ha coinvolto diverse parti del governo, che ora preparano la fase di pubblicazione e applicazione delle nuove disposizioni.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto Fiscale 2026, introducendo modifiche rilevanti rispetto a quanto previsto solo pochi mesi fa con l’ultima legge di bilancio del governo guidato da Giorgia Meloni. Tra le novità principali spiccano alcune marce indietro su misure molto discusse, come la tassa sui piccoli pacchi, la stretta sui dividendi e le limitazioni all’ iperammortamento per le imprese. Uno dei punti più rilevanti riguarda proprio la cosiddetta tassa sui piccoli pacchi, inizialmente fissata a due euro: l’entrata in vigore è stata rinviata al 1° luglio 2026. La misura era stata pensata per gestire l’enorme flusso di spedizioni a basso valore provenienti soprattutto dalla Cina e per riequilibrare la concorrenza con i grandi operatori dell’e-commerce. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Decreto Fiscale 2026, via libera del Governo: cosa cambia per tasse e imprese Articoli correlati Decreto Fiscale, Governo ci ripensa e cancella le tasse su dividendi e pacchi extra Ue: cosa cambia e per chiDopo appena pochi mesi il governo fa marcia indietro e cancella la limitazione sulla tassazione agevolata di dividendi e plusvalenze, tornando a un... Via libera del Governo al Decreto Energia: sconti in bolletta per famiglie e impreseAiuti fino a 315 euro l'anno per i nuclei vulnerabili e un contributo volontario per redditi sotto i 25mila euro. Le Novità Fiscali 2026 che Tutte le APS Dovrebbero Conoscere Contenuti e approfondimenti su Decreto Fiscale Temi più discussi: Decreto fiscale in CDM: le novità in arrivo; Decreto Fiscale 2026, quali sono le novità in arrivo; In Parlamento; Il governo ci ripensa, spariscono le tasse su dividendi e pacchi. Governo cancella tassa sui pacchi e riscrive il decreto fiscaleDecreto fiscale 2026: cosa cambia per imprese e consumatori Il governo Meloni prepara per il 26 marzo 2026 un nuovo decreto fiscale per rilanciare l’a ... assodigitale.it Decreto Fiscale 2026, via libera del Governo: cosa cambia per tasse e impreseIl Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto Fiscale 2026, introducendo modifiche rilevanti rispetto a quanto previsto solo pochi mesi fa con ... thesocialpost.it RaiAccessibilità. . In primo piano la crisi tra Israele e Iran, con nuovi sviluppi sul fronte diplomatico e militare. Sul piano interno, oggi il Consiglio dei ministri esaminerà il decreto fiscale. Per lo sport, l’Italia batte l’Irlanda del Nord 2-0 e guarda alla sfida con la B - facebook.com facebook Atteso oggi, in Consiglio dei Ministri, il decreto fiscale in elaborazione ormai da settimane: ci sono le promesse su iper ammortamento e tassa sui pacchi, ma anche fuori programma. Si torna indietro anche sui dividendi - Fisco / Pubblico, MEF -… x.com