IA via libera allo schema di decreto che adegua l' Italia all' AI Act europeo

AGI - Il Consiglio dei ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo che adegua l’ordinamento italiano all’ AI Act europeo, delineando anche il ruolo che il sistema dell’ Università e della Ricerca sarà chiamato a svolgere nello sviluppo dell’ intelligenza artificiale nel nostro Paese. Le norme di competenza del Ministero dell’Università e della Ricerca, contenute in tre articoli, traducono in misure concrete una visione precisa: un’intelligenza artificiale che resti sotto il controllo umano e che sia orientata al bene collettivo, sostenuta da investimenti in conoscenza, formazione, ricerca e innovazione responsabile. Ruolo centrale di università e ricerca. 🔗 Leggi su Agi.it

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