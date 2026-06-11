A Reggio, 781 persone hanno firmato una petizione per fermare il progetto agrivoltaico previsto nell’area La Giarola. I cittadini chiedono al Comune di bloccare l’iter della procedura semplificata e propongono altre aree per installare i pannelli solari. La petizione mira a fermare l’avanzamento dell’opera e a promuovere alternative. La questione riguarda il percorso autorizzativo e le soluzioni di spazio per i pannelli.

? Domande chiave? In Breve 781 firme per fermare i maxi impianti agrivoltaici: la comunità di Reggio risponde alla mobilitazione. Settecentottantuno cittadini hanno già sottoscritto la mozione popolare per bloccare il progetto energetico denominato La Giarola, segnando una partecipazione massiccia dopo il corteo di aprile. La raccolta firme, che coinvolge i residenti di Reggio Emilia e dei comuni limitrofi, punta a impedire che i campi agricoli di pregio vengano sacrificati per logiche industriali. Il movimento nasce dalla spinta del Comitato Giarola, che ha lavorato fianco a fianco con le associazioni Il Gabbiano e RURE (Rurali Reggiani). Al loro fianco si sono schierate anche le Consulte d’Ambito C ed F. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agrivoltaico a Reggio: 781 firme per fermare il progetto La Giarola

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