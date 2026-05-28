La Regione ha dato il via libera al progetto agrivoltaico 'Ribolla', un impianto da 20 megawatt. L’autorizzazione riguarda la compatibilità ambientale e riguarda un’area tra i comuni di Roccastrada e Grosseto. La società promotrice è Spv Energy 3 Srl.

La Regione ha espresso parere positivo di compatibilità ambientale per il progetto dell’impianto agrivoltaico ’Ribolla’, promosso dalla società Spv Energy 3 Srl e previsto nell’area compresa tra i comuni di Roccastrada e Grosseto. Il via libera arriva al termine del procedimento di Valutazione di impatto ambientale regionale collegato all’autorizzazione unica energetica. L’intervento prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico da circa 20 megawatt di potenza nominale, insieme alle opere necessarie per il collegamento alla rete elettrica nazionale. La Conferenza dei servizi e gli uffici tecnici regionali hanno valutato positivamente le modifiche migliorative apportate al progetto durante l’iter istruttorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Progetto agrivoltaico. La Regione approva l’impianto ’Ribolla’ di 20 megawatt

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