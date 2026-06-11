Agorà Lazio Mellone | distanza incolmabile senza ammettere gli errori

Da iltempo.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Lazio sta attraversando un momento di forte tensione, con un rapporto difficile con i tifosi e una situazione emotiva complicata. Le parole di Mellone sottolineano la distanza incolmabile senza la volontà di ammettere gli errori. La squadra e i sostenitori si trovano in uno stato di disagio, e le tensioni sembrano accentuarsi senza una soluzione immediata.

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Non può finire così. La situazione emotiva che sta attraversando la Lazio, soprattutto ma non solo nel rapporto ingarbugliato con la propria tifoseria, è di grande difficoltà. Non credo sia rispettoso approcciare a tutto questo in modo superficiale: quando si parla della Lazio, non si parla soltanto di una squadra di calcio, ma di un patrimonio di emozioni, di legami e di memorie che attraversano intere famiglie e che si racchiudono nella storia incredibile e unica di una Polisportiva che all'Italia ha dato eroi di guerra e medaglie olimpiche. Agorà Lazio - Tutti gli articoli   Ridurre tutto a un freddo bilancio significa non aver compreso nulla di ciò che questo mondo rappresenta. Il rapporto tra la stragrande maggioranza della tifoseria e il presidente è arrivato al capolinea, o quasi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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