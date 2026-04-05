L’attaccante ha commentato l’addio alla società, affermando di aver desiderato un saluto diverso e paragonando la situazione a una coppia che si allontana senza ammetterlo. Ha spiegato di aver voluto una conclusione diversa del suo percorso con la squadra e ha espresso rammarico per come siano andate le cose. Le sue parole sono state rilasciate in un’intervista recente.

Calciomercato Chelsea, altro grande colpo in prospettiva per i Blues! Ecco di chi si tratta, tutti i dettagli Calciomercato Roma: deciso il futuro di Malen. Con o senza Champions, si concretizzerà questo scenario in estate! Ultimissime Locatelli Juve, la missione del centrocampista dopo la delusione con l’Italia: pronto il rinnovo in bianconero! Alisson Santos non ha dubbi: «Il Napoli è un sogno, mi piacerebbe restare a lungo! Conte mi ha aiutato così» Torino, parla D’Aversa nel post gara: «Volevamo... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Immobile sull’addio alla Lazio: «Avrei voluto un altro tipo di addio. È come una coppia che si allontana senza mai volerlo veramente ammettere»

Nesta ricorda: «Addio alla Lazio? Stavo veramente male, Maldini l’esempio da seguire. Sull’Italia e sul mio futuro rispondo così»Perrone Inter, la pista prende quota! La mossa di Zanetti, ma c’è un’incognita col Como Mercato Milan, il piano ambizioso di Tare per il ritorno in...

Marianne Costa: «Non avrei mai scelto i tarocchi, mi hanno scelto loro. Jodorowsky mi disse che non ero pronta: tornai la settimana dopo e uscì Il Carro. Ci siamo messi insieme senza volerlo»Quest’intervista a Marianne Costa è pubblicata sul numero 10 di Vanity Fair in edicola fino al 3 marzo 2026.

Temi più discussi: Addio al Caprice, ecco cosa sorgerà al posto dell’ex night club di Viareggio; Affare d'oro nel Quadrilatero: palazzo venduto per oltre un miliardo in via Montenapoleone; Casa dei Tre Oci in vendita, addio alla storica sede di mostre della Giudecca; Caffè Concerto nel limbo, il Consiglio di Stato 'congela' l'addio di Rrem e rimanda tutto al Tar.

Immobile, attualmente al Paris FC ed ex capitano della Lazio, racconta la sua amarezza per il modo in cui è terminata la sua avventuraImmobile, attualmente al Paris FC ed ex capitano della Lazio, racconta la sua amarezza per il modo in cui è terminata la sua avventura Nella lunga intervista rilasciata a So Foot, Ciro Immobile, ex le ... lazionews24.com

Immobile: Lazio? Avrei voluto un altro addio. Ho scelto di lasciare il club perchè…Le dichiarazioni rilasciate da Ciro Immobile in un'intervista a So Foot riguardanti il suo addio alla Lazio e il trasferimento al Besiktas ... cittaceleste.it

Il Presidente Matisse è immobile sulla scatola che contiene i campioncini delle crocchette di Petbestchoice. Vuole comunicare qualcosa È forse un messaggio subliminale facebook

Alghero, polemiche sull’immobile di 600 metri quadri. Il Psd'Az attacca: «Spreco di risorse pubbliche» x.com