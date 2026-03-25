Un posto al sole | la distanza tra Raffaele e Ornella resta incolmabile

Raffaele e Ornella continuano a vivere una distanza che non si riesce a colmare. Nonostante un tentativo di riavvicinamento, la distanza tra i due personaggi rimane invariata. Ornella considera questa situazione come irrisolvibile, senza possibilità di miglioramento. La situazione si mantiene ferma e stabile, senza segnali di cambiamenti imminenti.

Raffaele si era illuso che con Ornella le cose fossero risolte, ma in realtà la lontananza resta e per lei è una condizione incolmabile. A questo si aggiunge un nuovo stato di disagio tra Ida e Diego che, come sempre, mettono in mezzo i genitori. Tra i due le cose non vanno come dovrebbero, lei avverte astio da parte degli italiani razzisti, ma secondo il ragazzo sono solo sue impressioni. Raffaele come al solito si mette in mezzo cercando di riappacificarli, ma questa volta inutilmente. Manuela nel frattempo sclera avendo scoperto che la gemella ha parlato in radio del matrimonio. E’ evidente che è lei a non sentirsi pronta e a scaricare le sue incertezze e paure. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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