Un tifoso ha raccontato di essere diventato laziale all’età di otto anni, quando suo padre lo portò allo stadio per la prima volta. La passione per la squadra è nata in quell’occasione, secondo quanto dichiarato. La sua affiliazione si è consolidata nel tempo, senza altri dettagli sulla sua esperienza o sui momenti più significativi. Nessuna informazione aggiuntiva sulle attività o iniziative legate alla squadra è stata fornita.

Sono diventato laziale quando avevo otto anni. Mio padre mi portò allo stadio a vedere la mia prima partita. Un Lazio-Napoli funesto: perdemmo 4 a 0. La sera avevo un febbrone da cavallo, ma ero diventato laziale. Per sempre. Ho passato questa passione a mia figlia unica (un'ultra da trasferta) e lei ha tramandato il virus al figlio, il nipote al quale da anni compro l'abbonamento e con il quale vado allo stadio. Insomma di padre in figlio. Ho vissuto presidenze improbabili come quella di Brivio «ultima raffica» e momenti magici, seguendo la mia Lazio a Birmingham a Montecarlo a Parigi, ma anche a Campobasso e Napoli. In settanta e passa anni di passione per la Lazio ne ho passate tante e ne ho viste di tutti i colori, ma un momento come quello attuale mi lascia sgomento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Lazio.

© Iltempo.it - Agorà Lazio, Anastasi: provare a lanciare un'operazione simpatia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

The Boys, Eric Kripke "Non dovete provare simpatia per Stormfront, è nazista e fa schifo"Il creatore della serie Vought Rising ha commentato il suo nuovo progetto dedicato alle origini di Soldatino, rassicurando i fan sulla direzione...

Macron canta Aznavour, l'operazione simpatia finisce malissimo | VIDEODurante una cena di stato in Armenia, il presidente ha intonato una canzone di Aznavour come interludio musicale.