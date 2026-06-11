Agorà Lazio Anastasi | provare a lanciare un' operazione simpatia
Un tifoso ha raccontato di essere diventato laziale all’età di otto anni, quando suo padre lo portò allo stadio per la prima volta. La passione per la squadra è nata in quell’occasione, secondo quanto dichiarato. La sua affiliazione si è consolidata nel tempo, senza altri dettagli sulla sua esperienza o sui momenti più significativi. Nessuna informazione aggiuntiva sulle attività o iniziative legate alla squadra è stata fornita.
Sono diventato laziale quando avevo otto anni. Mio padre mi portò allo stadio a vedere la mia prima partita. Un Lazio-Napoli funesto: perdemmo 4 a 0. La sera avevo un febbrone da cavallo, ma ero diventato laziale. Per sempre. Ho passato questa passione a mia figlia unica (un'ultra da trasferta) e lei ha tramandato il virus al figlio, il nipote al quale da anni compro l'abbonamento e con il quale vado allo stadio. Insomma di padre in figlio. Ho vissuto presidenze improbabili come quella di Brivio «ultima raffica» e momenti magici, seguendo la mia Lazio a Birmingham a Montecarlo a Parigi, ma anche a Campobasso e Napoli. In settanta e passa anni di passione per la Lazio ne ho passate tante e ne ho viste di tutti i colori, ma un momento come quello attuale mi lascia sgomento. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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