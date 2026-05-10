Il creatore della serie Vought Rising ha commentato il suo nuovo progetto dedicato alle origini di Soldatino, rassicurando i fan sulla direzione della narrazione. In un'intervista, ha sottolineato che il personaggio Stormfront è una nazista e non bisogna provargli simpatia. La serie si focalizza sulla storia di alcuni personaggi e sul contesto in cui si sviluppano, senza nascondere aspetti controversi o difficili.

Il creatore e produttore della serie Vought Rising ha parlato del nuovo progetto dedicato alle origini di Soldatino rassicurando i fan. Eric Kripke è tornato a parlare di Vought Rising, la nuova serie ambientata nell'universo di The Boys che sarà ambientata negli anni '50. Il produttore ha voluto rassicurare i fan dichiarando che non si cercherà di modificare in nessun modo il personaggio di Stormfront, interpretato da Aya Cash. I commenti su Stormfront Vought Rising racconterà le origini di Soldatino, la parte affidata all'attore Jensen Ackles. Eric Kripke ha ora dichiarato senza esitazioni: "Non chiederò mai al pubblico di provare simpatia per Stormfront.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Boys, Eric Kripke "Non dovete provare simpatia per Stormfront, è nazista e fa schifo"

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