Durante una cena di stato in Armenia, il presidente ha intonato una canzone di Aznavour come interludio musicale. Il momento è stato condiviso tramite un video diffuso online. La scena ha suscitato reazioni diverse tra chi ha commentato l’episodio sui social media. L’evento si è svolto nell’ambito della visita ufficiale del capo di stato nel paese caucasico.

Breve interludio musicale per Emmanuel Macron durante la cena di stato cui ha preso parte ieri sera a Erevan, in Armenia. Macron ha preso il microfono per intonare "La Bohème", uno dei maggiori successi internazionali di Charles Aznavour, l'artista che ha incarnato i legami tra i due paesi. Macron non era solo ad esibirsi, ad accompagnarlo al pianoforte c'era il presidente armeno, Vahagn Khachaturian - che successivamente si è lanciato in un'interpretazione di un altro grande classico della canzone francese, Les Feuilles Mortes, il testo scritto da Jacques Prévert e reso celebre dall'interpretazione di Yves Montand - e il primo ministro, Nikol Pashinyan, alla batteria.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Macron canta Aznavour, l'operazione simpatia finisce malissimo | VIDEO

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