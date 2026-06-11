Agevolazioni per la Tari Come mettersi in regola C’è lo sportello assistenza

Il Comune di Montalcino ha istituito uno sportello dedicato per aiutare i cittadini a mettersi in regola con le agevolazioni sulla Tari. La disciplina per la definizione agevolata della tassa sui rifiuti è stata approvata, offrendo supporto a chi deve regolarizzare la propria posizione. Lo sportello fornisce informazioni e assistenza per le pratiche di definizione agevolata, che riguardano le morosità pregresse e altre situazioni di pagamento. Le modalità di accesso e i requisiti sono stati resi noti dall’amministrazione comunale.

Il Comune di Montalcino ha approvato la disciplina per la definizione agevolata Tari, uno strumento che consente di regolarizzare le situazioni pregresse relative alla tassa sui rifiuti usufruendo di significative riduzioni su sanzioni e interessi, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dal regolamento comunale. L’opportunità riguarda tre diverse tipologie di situazioni: carichi in riscossione coattiva: per i debiti Tari già affidati al Concessionario della riscossione (Maggioli Tributi o Andreani Tributi, a seconda dell’anno di riferimento del tributo), è possibile estinguere la posizione pagando il tributo dovuto, con riduzione di sanzioni e interessi al 30 per cento del loro importo ordinario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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