Rottamazione più facile | novità per chi deve mettersi in regola con Imu Tari e multe arretrate

Da today.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova legge approvata dal Parlamento introduce modifiche alla procedura di rottamazione per chi deve regolarizzare pagamenti arretrati di Imu, Tari e multe. Il decreto fiscale, passato in Senato e ora in discussione alla Camera, prevede alcune novità che rendono più semplice e vantaggiosa la possibilità di saldare le pendenze fiscali e amministrative. La norma si rivolge a chi ha debiti in sospeso con l’amministrazione e mira a facilitare l’adesione alla procedura di definizione agevolata.

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Buone notizie per chi ha delle pendenze col fisco e vuole sfruttare la cosiddetta "rottamazione" 5. Il decreto fiscale ha ottenuto l'ok del Senato ed è arrivato alla Camera con una serie di importanti novità che, di fatto, rendono la rottamazione più conveniente. Cosa è stato deciso finora. 🔗 Leggi su Today.it

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