Rottamazione più facile | novità per chi deve mettersi in regola con Imu Tari e multe arretrate

Una nuova legge approvata dal Parlamento introduce modifiche alla procedura di rottamazione per chi deve regolarizzare pagamenti arretrati di Imu, Tari e multe. Il decreto fiscale, passato in Senato e ora in discussione alla Camera, prevede alcune novità che rendono più semplice e vantaggiosa la possibilità di saldare le pendenze fiscali e amministrative. La norma si rivolge a chi ha debiti in sospeso con l’amministrazione e mira a facilitare l’adesione alla procedura di definizione agevolata.

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