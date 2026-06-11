Affari Tuoi cambio programmazione | quando non va in onda durante i Mondiali 2026 e cosa succede al game show

Durante i Mondiali di Calcio 2026, in programma dall’11 giugno al 19 luglio, Affari Tuoi non sarà trasmesso. La programmazione di Rai 1 subirà una modifica e il game show sarà sospeso nel periodo dei Mondiali. La rete televisiva ha annunciato che, durante questa finestra, i programmi di access prime time saranno diversi rispetto alle consuete trasmissioni estive. La ripresa di Affari Tuoi è prevista dopo la fine del torneo.

L’estate di Affari Tuoi sarà molto diversa dal solito. Con l’arrivo dei Mondiali di Calcio 2026, in onda dall’11 giugno al 19 luglio, Rai 1 è costretta a rivedere completamente il proprio access prime time. Il game show condotto da Stefano De Martino, che da mesi domina la fascia preserale sfidando La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, dovrà infatti lasciare spazio a numerose partite trasmesse in prima serata. La rete ha acquisito i diritti di 35 incontri, molti dei quali programmati alle 21.00, e questo comporta una lunga serie di rinunce per il pubblico affezionato ai pacchi. Il pre-partita, in onda dalle 20.35 con Paola Ferrari, Simona Rolandi, Paulo Roberto Falcao e Marco Tardelli, occupa infatti lo spazio in cui solitamente va in onda Affari Tuoi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Affari Tuoi non va in onda stasera...

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