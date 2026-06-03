Affari Tuoi non va in onda stasera e domenica cambio di programmazione per la Nazionale di calcio

Da fanpage.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera e domenica prossima, il programma condotto da Stefano De Martino non sarà trasmesso su Rai1. La programmazione è stata modificata per consentire la messa in onda di due partite di calcio della nazionale, che segneranno l'esordio dell’allenatore in due incontri. La trasmissione salta quindi nelle date di mercoledì 3 e domenica 7 giugno.

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Affari Tuoi non va in onda stasera, mercoledì 3 giugno e nemmeno domenica 7 giugno. Il game show condotto da Stefano De Martino su Rai1 si ferma per lasciare spazio alla Nazionale, nei due match che segnano l'arrivo dell'allenatore per due partite Silvio Baldini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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