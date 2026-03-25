Giovedì 26 marzo, la trasmissione Affari Tuoi non sarà trasmessa in televisione. La decisione è stata presa a causa della partita di calcio tra Italia e Irlanda del Nord, valida per la qualificazione ai Mondiali. La programmazione della Rai subirà quindi una modifica per permettere la messa in onda dell’evento sportivo. La trasmissione tornerà in onda nei giorni successivi.

Giovedì 26 marzo è previsto uno stop per Affari Tuoi, in vista della partita per la qualificazione ai Mondiali dell’Italia, che gioca contro l’Irlanda del Nord. Il game show di Rai1 non va in onda come di consueto; il programma condotto da Stefano De Martino, però, si ferma solo per un giorno, pronto a tornare a farci sorridere 24 ore dopo. Affari Tuoi, perché non va in onda giovedì 26 marzo 2026. Per l’Italia è un momento importante: il playoff della qualificazione ai Mondiali 2026 procede con la semifinale, in cui la squadra incontra l’Irlanda del Nord (storicamente, abbiamo perso solo una volta contro di loro). La semifinale dello spareggio per accedere alla prossima edizione della Coppa del Mondo va in onda su Rai1 a partire dalle 20:30, dopo il Tg1; così salta la puntata di Affari Tuoi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi non va in onda giovedì 26 marzo: cambio di programmazione Rai

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