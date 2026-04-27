Balene foche e granchi blu Gli alieni nel nostro mare L?Adriatico pieno di animali mai visti | boom di segnalazioni

Negli ultimi mesi sono arrivate numerose segnalazioni di animali insoliti nel mare Adriatico, tra cui balenottere, foche monache e granchi blu. Durante le festività natalizie, è stata avvistata una foca monaca sulla spiaggia di Numana, mentre tra Pasqua e Pasquetta è stato avvistato un esemplare di balenottera. Questi avvistamenti hanno attirato l’attenzione di chi frequenta le coste e gli esperti di fauna marina.

ANCONA Il nostro mare continua a sorprenderci. Il potente soffio di una balenottera tra Pasqua e Pasquetta, una foca monaca che si riposa sulla spiaggia di Numana durante le feste natalizie, delfini che, ad agosto scorso, nuotavano vicino ai bagnanti a San Benedetto. Momenti emozionanti condivisi e commentati, ma da leggere oltre le istantanee da social: parlano di un mare in trasformazione, dove le specie appaiono, svaniscono, si spostano, riscrivendo i fragili equilibri del nostro tratto di mare. La premura «Nel caso della foca monaca – interviene Tommaso Rossi, delegato Wwf nelle Marche - siamo davanti a un evento di enorme valore naturalistico e culturale: si tratta di un simbolo vivente del Mediterraneo che torna a mostrarsi sulle nostre coste dopo un’assenza lunghissima.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Balene, foche e granchi blu. Gli alieni nel nostro mare. L?Adriatico pieno di animali mai visti: boom di segnalazioni Notizie correlate Obama: “Gli alieni sono reali, ma non li ho mai visti e non sono nell’Area 51”Barack Obama rompe il silenzio sugli alieni e sulle teorie legate all’Area 51, ma lo fa con una risposta che lascia spazio a interpretazioni. Obama: “Gli alieni? Sono reali, ma non li ho mai visti e non sono custoditi nell’Area 51”L'ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha dichiarato di credere nella possibilità di vita extraterrestre, ammettendo che forme di vita al di... Aggiornamenti e dibattiti In Antartide chiusa la pesca del krill: «Stiamo danneggiando balene, foche e pinguini»Le navi procedono lentamente, a poca distanza l’una dall'altra, le reti lunghe centinaia di metri immerse nelle gelide acque dell'Oceano Antartico dove stanno catturando interi banchi di krill ... video.corriere.it Come interagiscono tra loro balene e delfini?Mentre le megattere nuotano in superficie al largo della costa australiana, piccoli spruzzi davanti a loro indicano che non sono sole. Un branco di tursiopi sfreccia davanti al gruppo. Questa scena, ... nationalgeographic.it