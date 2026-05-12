Qualità del mare Adriatico in buona salute | nel riminese solo due zone non rispettano i parametri

Da riminitoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente sono stati ripresi i controlli periodici sulle acque marine condotti da Arpae, con l’obiettivo di verificare la qualità del mare. I controlli si sono concentrati sull’Adriatico nel territorio riminese, dove solo due zone risultano al di fuori dei parametri di legge. I risultati indicano quindi che, nella maggior parte delle aree monitorate, le acque rispettano gli standard stabiliti per la balneazione.

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Sono ripresi i monitoraggi periodici sulle acque marine svolti da Arpae a tutela della salute dei bagnanti. Il primo campionamento pre-stagione previsto nei 100 punti della riviera è stato effettuato lunedì, 11 maggio. Il monitoraggio in 14 punti nelle province di Ravenna e Forlì-Cesena è stato.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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