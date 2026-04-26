Il difensore brasiliano nato nel 1988 lascerà il club a fine stagione, poiché il suo contratto scadrà a giugno e non sono state avviate trattative per il rinnovo. La società non ha fatto annunci ufficiali, ma la decisione di separarsi sembra definitiva. Juan Jesus non farà più parte della rosa al termine dell’attuale campionato, concluso il rapporto di lavoro senza accordi per prolungarlo.

Juan Jesus e il Napoli si separano a fine giugno: il contratto del difensore brasiliano scadrà senza che il club abbia mai aperto una trattativa per prolungarlo. Finisce, dunque, l’avventura dell’ex Roma in azzurro. Juan Jesus – Napoli, sarà addio. Era il 2021 quando Luciano Spalletti decise di puntare su Juan Jesus, arrivato a parametro zero dopo stagioni tutt’altro che esaltanti. Il brasiliano, però, si è guadagnato il suo spazio con serietà e spirito di sacrificio. Secondo Il Corriere dello Sport, dopo due scudetti in maglia azzurra, l’avventura del difensore dovrebbe concludersi: a 35 anni compiuti il prossimo giugno, sarà libero di firmare con altri club.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, presa la decisione sul calciatore: sarà addio!

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