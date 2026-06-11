Addio al mito | muore Giaccone l’uomo dei 2 milioni di km in bici

Notizia in breve

Un uomo noto per aver percorso oltre 2 milioni di chilometri in bicicletta è deceduto. Ha pedalato per circa 40 anni senza interruzioni, senza mai fermarsi. La sua passione è stata alimentata da una tragedia familiare che ha segnato la suo vita e la sua determinazione. La sua storia ha suscitato interesse per la sua resistenza e dedizione, rimanendo un esempio di impegno lungo tutta la vita.