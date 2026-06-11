Addio al mito | muore Giaccone l’uomo dei 2 milioni di km in bici
Un uomo noto per aver percorso oltre 2 milioni di chilometri in bicicletta è deceduto. Ha pedalato per circa 40 anni senza interruzioni, senza mai fermarsi. La sua passione è stata alimentata da una tragedia familiare che ha segnato la suo vita e la sua determinazione. La sua storia ha suscitato interesse per la sua resistenza e dedizione, rimanendo un esempio di impegno lungo tutta la vita.
? Domande chiave? In Breve Il record di chilometri di Giovanni Giaccone si ferma all’Hospice di Busca. Giovanni Giaccone è deceduto all’Hospice di Busca tra la notte di ieri, 10 giugno, e quella di oggi, lasciando un’eredità sportiva fatta di oltre 2.302.605 chilometri percorsi in bicicletta. L’ex docente di matematica dell’istituto tecnico Bonelli di Cuneo si è spento all’età di 89 anni dopo una battaglia contro un tumore diagnosticatogli lo scorso 27 febbraio. Il grande ciclista, capace di macinare più di 40 mila chilometri ogni anno per quattro decenni tra il 1983 e il 2022, ha affrontato la malattia con la stessa determinazione che lo ha caratterizzato su ogni strada. Un legame indissolubile con la bicicletta e la memoria del fratello. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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