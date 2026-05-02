A Foggia, i rider affrontano ogni giorno lunghe distanze in bicicletta, percorrendo anche 60 chilometri per portare a termine le consegne. Con uno stipendio mensile di circa 600 euro, molti si trovano a dover gestire spese come l’affitto e i costi di mantenimento. La remunerazione viene stabilita tramite l'app di consegna, ma non sono chiari i criteri che determinano quanto ciascun lavoratore riceve per ogni consegna.

? Cosa scoprirai Come fanno i rider a pagare l'affitto con soli 600 euro?. Chi decide quanto deve guadagnare ogni singolo lavoratore tramite l'app?. Cosa succede se un rider subisce un furto o rompe la bici?. Perché il sindacato parla di schiavitù digitale nelle strade di Foggia?.? In Breve Janin guadagna circa 600 euro mensili dopo due stagioni di lavoro come rider.. Francesco Volpicelli della Cgil Foggia denuncia micro-pagamenti di 3 euro per ogni consegna.. Circa 40 rider stranieri operano a Foggia affrontando turni fino alle 3 del mattino.. I costi per furti o guasti ai mezzi ricadono interamente sui lavoratori.. A Foggia, Adam percorre sessanta chilometri al giorno con la bicicletta elettrica per guadagnare circa 40 euro tra le ore 11 e la mezzanotte.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Foggia, la fatica dei rider: 60 km in bici per soli 600 euro al mese

Notizie correlate

Sfreccia con la bici elettrica a 40 Km/h, fermato dopo un inseguimento: multa di oltre 600 euroSan Lazzaro (Bologna), 21 marzo 2026 – Sfrecciava per le vie del centro con una bici elettrica non omologata ad una velocità superiore ai 40 km/h:...

L’esercito dei rider. Giovani, fragili, stranieri. Macinano 100 km al giorno per 2,50 euro a consegnadi Ilaria Vallerini PISA Macinano anche 100 km in un giorno per un guadagno medio di circa 2,50 euro a consegna.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Verifica al Comune di Foggia, la fatica di Episcopo nel trovare un urbanista; Il ritorno di Barilari a Foggia: Ho chiesto ai ragazzi di regalarmi altre tre settimane con loro; Il Foggia nell’inferno della Serie D: l’epilogo che nessuno dei tifosi rossoneri, tre mesi fa, avrebbe immaginato; La retrocessione del Foggia in Serie D e lo spettro della multiproprietà: il regolamento e i possibili scenari.

Verifica al Comune di Foggia, la fatica di Episcopo nel trovare un urbanistaLa sindaca sta facendo una immane fatica nel concretizzare le promesse fatte al tavolo con i suoi alleati ormai da mesi. Anzitutto la nomina dell’urbanista attraverso il quale spacchettare le deleghe ... immediato.net

RIDER FOGGIA Foggia, vita da rider: È difficile arrivare a fine meseA Foggia il lavoro dei rider racconta una realtà fatta di lunghe ore in sella, paghe basse e condizioni di forte precarietà ... statoquotidiano.it

Questura di Foggia telefonicamente mi hanno confermato che sta arrivando una volante sul posto, nel territorio di Manfredonia, a confine con Carapelle, nel torrente Carapelle ci sono un'altra decina di auto, nuove rubate e cannibalizzate alcune date alle fiam - facebook.com facebook

Dal 3 al 6 maggio 2026 #incoming di buyer tedeschi a Foggia per promuovere le #eccellenze della Capitanata. L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle strategie di #internazionalizzazione della #Cameradicommercio di Foggia unioncamere.gov.it/sistema-ca x.com