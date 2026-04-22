Il mondo delle cronoscalate perde una delle sue figure più iconiche. Edoardo Lualdi Gabardi, noto come l’uomo delle 83 vittorie, si è spento il 18 aprile nella sua residenza di Busto Arsizio all’età di 94 anni. La sua carriera si è contraddistinta per numerosi successi nelle competizioni di salita, lasciando un segno indelebile nel panorama motoristico italiano. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per gli appassionati di questa disciplina.

Il mondo del perde una delle sue figure più iconiche: Edoardo Lualdi Gabardi, leggenda delle cronoscalate, si è spento il 18 aprile nella sua dimora di Busto Arsizio all’età di 94 anni. Il pilota, che avrebbe festeggiato il suo novantacinquesimo compleanno il prossimo 13 maggio, ha lasciato un vuoto immenso nella storia dell’automobilismo sportivo, rappresentando un legame indissolubile tra il talento puro e le sfide affrontate su percorsi montani estremamente impegnativi. Un dominio senza precedenti tra i tornanti delle cronoscalate. Tra il 1960 e il 1972, il nome di Lualdi Gabardi è stato sinonimo di vittoria assoluta nelle competizioni in salita.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio al mito delle salite: muore Lualdi Gabardi, l’uomo delle 83 vittorie

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