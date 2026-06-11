Addio al blocco dell’inglese | nuovo corso di conversazione a Udine
A Udine, viene sospeso il blocco sull’insegnamento dell’inglese. Da ora, si propone un nuovo corso di conversazione con June Daniels, che mira a rendere più fluida la comunicazione. Il percorso prevede sette incontri, durante i quali si affrontano situazioni quotidiane come ordinare al ristorante, chiedere indicazioni o fare acquisti. La formazione si concentra sul passaggio dalla grammatica alla conversazione pratica, senza approfondimenti teorici.
? Punti chiave? In Breve L’Università delle LiberEtà lancia il corso di inglese Speak with me for beginners per superare il blocco della conversazione. L’Università delle LiberEtà organizza a Udine il nuovo corso di conversazione in inglese Speak with me for beginners, con l’obiettivo di aiutare chi possiede le basi grammaticali ma fatica a comunicare oralmente. Le lezioni, affidate alla docente madrelingua June Daniels, inizieranno il 16 giugno 2026 e si svolgeranno per un totale di 7 incontri ogni martedì, nella fascia oraria compresa tra le 17:00 e le 18:15. L’iniziativa si terrà presso la sede dell’istituto situata in via Napoli 4, rivolgendosi a chi possiede un livello minimo di partenza pari all’A1. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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