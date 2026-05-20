Addio a Vittorio Foramitti professore dell' Università di Udine

L'Università di Udine annuncia la scomparsa improvvisa di Vittorio Foramitti, docente di restauro dell'architettura nel dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale. La sua morte ha colpito la comunità accademica, che ricorda il suo ruolo come professore e specialista nel settore. Foramitti era noto per il suo contributo alle discipline legate alla conservazione architettonica e al patrimonio culturale. La scomparsa si è verificata inaspettatamente, lasciando un vuoto tra colleghi e studenti.

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